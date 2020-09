Milli yelkenci Alican Kaynar'ın Tokyo'da hedefi altın madalya

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcusu Alican Kaynar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek istediğini söyledi.



Finn Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamlayan 31 yaşındaki milli yelkenci, çalışmalarını ve hedeflerini, AA muhabirine değerlendirdi.



Salgın nedeniyle verilen aradan sonra tekrar uluslararası bir yarışa katılarak derece elde etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Alican Kaynar, şöyle konuştu:



"Normal rutinimizde, yaklaşık 200 gün süren yurt içi yarışları ve kamp programı var. Bu sene salgın sebebiyle mart ayının başında, yurt dışı kampından döndüm ve 2 aylık evde kalma sürecinde Türkiye'deki kamplarıma devam ettim. Yelken sporunda, her zaman antrenman partnerleriniz olur ama ilk defa tek başıma çalışmak durumunda kaldım. Böyle zor bir psikolojideyken olimpiyatlar ertelendi. Bu yüzden tekrar teknenin üzerinde olmak, yarışabiliyor olmak, çok mutlu etti beni. Yarışları da altıncı sırada bitirdik, son gün üçüncülük için çok yüksek şansım vardı, olmaması biraz üzücü, onun dışında böyle bir aradan sonra tekrar üst seviyelerde ilk 6'da yer almak önümüzdeki dönem için motivasyon oldu."



Bireysel çalışmalarına evden devam edebildiği için performans kaybı yaşamadığını anlatan Alican Kaynar, "Uzunca bir süre evde kaldık, mayıs ayında Sayın Bakanımızın desteği ile tekrardan bizim için kulüpler açıldı. Önce olimpik sporcular antrenmanlara başladı. O dönemde ben antrenmanlarımı Bodrum'da sürdürdüm. Hem rüzgar koşullarının iyi olması hem de havaların bir parça daha iyi olması nedeniyle. Daha sonra 2-3 aylık kamp döneminde sonra ilk yarışımız Polonya'da Avrupa Şampiyonası ile başladık. Aslında sezon kısa sürdü tek yarışla bu sezonu bitirme durumunda kaldık ama tabi bu sene böyle bir süreç izledik." değerlendirmesinde bulundu.



Alican Kaynar, salgın döneminde çalışmalarını sürdürebilmek için evinde küçük bir spor salonu oluşturduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Salgının ilk başladığı dönemde İspanya'daydım. İtalyan arkadaşlarım da vardı, onlar daha önceden başladılar kapanma sürecine ve onların durumunu yakından görünce bizi nelerin bekleyebileceğini bir parça anlamış olduk. O çerçevede biz döner dönmez hemen eve spor yapabileceğimiz bir alan kurduk. Bazı malzemeleri aldık ve bu şekilde ben 2 ay en azından fiziksel antrenmanlarımı aksatmadan evden devam ettirebildim. Kürek makinesi yelkenlideki hareketlere benzer olduğu için ve ağırlıklar koyarak eve küçük bir spor salonu yaptık ve bu psikolojik olarak beni biraz daha rahatlattı ve sonuçta antrenmanlarıma devam edebildim. Diğer taraftan denize çıkamamak, belirsizlik zordu. Antrenmanlarla bir şekilde duygularımı pozitife çevirmeye çalıştım diyebilirim."



- "En büyük hedefimiz, Türkiye'ye yelkende ilk olimpiyat madalyasını kazandırmak"



Alican, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelkende Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Olimpiyatta hedefimiz madalya. Tokyo, üçüncü olimpiyatım olacak ve geçtiğimiz 10 senede Finn sınıfında hep yükselen bir grafik çizdik. Özellikle son 4 senede Fenerbahçe Spor Kulübünün Doğuş ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla müthiş bir destek doğdu bizim için ve yukarıya çıkan grafiğimizi ivmelendirdik. Türkiye tarihinde hiç alınmamış dereceleri yaşadık. Dünya Kupası kazandım onun dışında başka dünya kupalarından dereceler aldık, Avrupa dördüncülüğü, Avrupa altıncılığı, dünya dokuzunculuğu gibi." şeklinde görüş belirtti.



Olimpiyat madalyasının Türkiye için önemine değinen Alican Kaynar, "Olimpiyatlardaki ilk kota mücadelesinde hemen kotayı alabildik. Bu da tabi madalya için bizi favori gösteriyor. Türkiye için büyük bir başarı ve ileri ki dönem için çok önemli bir adım olacak. Bu günlerde çok konuşuluyor; 'Mavi vatan', kesinlikle suyun üzerinde olmamız gerekiyor ve yelkende bunun bir parçası ve yelken çok büyük bir ekonomisi olan bir spor. O yüzden bizim ülkemizin ihtiyacı var ve biz çok iyi yapabiliriz bu sporu. Uluslararası alanlarda başarılar alabiliriz. Olimpiyatlar da bunun ilk adımı olacaktır." yorumunu yaptı.



Tek başına yarışsa da başarılarında her zaman güçlü bir ekip olduğuna dikkati çeken Alican, "Denizde teknenin üzerinde tek başınayım ama bu konuma gelmemizi sağlayan arkamızda büyük bir ekip var. Öncelikle tabi federasyon başkanımız Özlem Akdurak'a, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'mıza, sponsorumuz Doğuş Medya ailesine, bu ekibi bizim için kurdukları, bize her zaman destek gösterdikleri, salgın gibi zor zamanlarda bile, desteklerini hiç esirgemeyip bizi kendi rayımızda olimpiyatlarda konsantre olmaya motive ettikleri için teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.