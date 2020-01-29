Milli wushuculara 'koronavirüs' engeli

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle milli sporcuların Çin'e gidiş biletlerini ertelediklerini, gelen habere göre hareket edeceklerini bildirdi.



Akyüz, yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin olmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.



Çin'de bulunan milli wushucuların 3 ay önce ülkelerine dönüş yaptığını, 5 gün önce de Nusret Kayhan Altunkaya'nın Türkiye'ye döndüğünü dile getiren Akyüz, "Allah'tan bu hastalığa yakalanmadan geldiler. Oradaki dostlarımızı arıyoruz, 'Aman yerinizden kımıldamayın, biz de hiçbir yere çıkmıyoruz.' diyorlar. Böyle bir felaket var orada. Tabii bunun da sebepleri var. Çin büyük bir ülke. Bu tür ölümcül virüsler, insan hayatını çok şiddetli şekilde tehdit edebiliyor. İnşallah daha büyük felakete dönüşmez çünkü çocuklarımız orada eğitim alacak." diye konuştu.



Akyüz, hiçbir insanın böyle bir felaketle karşılaşmasına razı olmadıklarını vurgulayarak, "Çin de bizim ilgi ve alakalı olduğumuz bir ülke. Tabii bu sadece Çin'i etkilemiyor, tüm dünyayı da etkiliyor. İnsanlık için felaketlerin olması üzücü bir şey. Çocuklarımızın hem öğrenimleri var hem de kamp eğitimleri devam ediyor. Oradan haber bekliyoruz. Bizi aradılar, 'Bizden haber gelene kadar yerinizden kıpırdamayın.' diye. Bekleyeceğiz. Ona göre çocukların biletlerini erteledik, oradan gelen habere göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Şimdi hedef olimpiyatlar"



Wushunun, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Senegal'in başkenti Dakar'ın ev sahipliğinde yapılacak 2022 Gençlik Olimpiyatları'na dahil edildiğini anımsatan Akyüz, karardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Akyüz, wushunun 1936 Berlin Olimpiyatları'nda var olduğunu ama Çin'deki devlet yapısının değişmesiyle bu sporun desteksiz kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Diğer sporlar wushunun önüne geçmiş oldu. Aslında wushu 5 bin yıllık bir spor sanatı ama ne yazık ki şimdiye kadar olimpiyatlarda ana spor olarak yer almamış. Daha önce denendi, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda turnuva olarak yer aldı, ana branş olarak yer almadı. 2014 Nanjing Gençlik Olimpiyatları'nda yine turnuva olarak yer aldı, bu sefer ana branş olarak yer alacak. Zaten Wushu Dünya Federasyonu 1990'lı yıllarda kuruldu, o gün bugün olimpiyatlara girme mücadelesi var. Dünya Federasyon Başkanımız, Dünya Olimpiyat Komitesinin Başkan Vekili. Onun ve Çin hükümetinin uğraşıları sonucu 8 Ocak'ta Lozan'da yapılan toplantıda 2022 Gençlik Olimpiyatları'nda wushunun ana branş olarak yer alması kararı alındı. Artık bundan sonra büyük olimpiyatlara, yani 2020 Tokyo değil de bir sonraki Fransa'ya girmesi için gayret sarf edilecek. İnşallah onda da muvaffak olunacağını düşünüyorum."



Akyüz, Lozan'da alınan kararın spor camiasına hayırlı olmasını dileyerek, "Wushu ailesine dönüştük artık. Çocuklarımızın hayatının yüzde 90'ı sporla geçiyor, başka bir uğraşıları yok. Öğrenim ve spor. Vatana, insanlığa faydalı olma yolunda spor etkili bir unsur. Biz sadece kendi çocuklarımızın değil, diğer çocuklarımızın da wushu ve kung fu gibi faydalı sporlarla hemhal olmasını istiyoruz. Bunun için onları teşvik ediyoruz. Hedefimiz Allah'ın izniyle olimpiyatlar. Baştan beri hedefimiz buydu zaten. Nanjing Olimpiyatlarında ikincilik ve üçüncülükler aldık. Bu demektir ki bunlar ana branş olarak olimpiyatlarda yer aldıkları zaman bizim sporcularımız madalya alacaklar, hatta birkaç olimpiyat şampiyonluğu alabilecekler. O seviyedeyiz. Çocuklarımızın daha başarılı olması için birtakım çalışma ve projelerimizi devreye sokuyoruz. İnşallah bunlar hedefine ulaşacaktır. İnşallah olimpiyatlarda da başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Abdurrahman Akyüz, wushunun herkesin yapması gereken faydalı bir spor dalı olduğunu sözlerine ekledi.



