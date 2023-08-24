Milli wushucu Mehmet Demirci, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Çin'deki 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli wushucu Mehmet Demirci, ABD'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alarak bir ilki başarmak istiyor.



Mücadele yapısından etkilenerek 2012'de wushuya başlayan 26 yaşındaki Mehmet Demirci, kariyerinde 11 Türkiye, 2 Balkan, 1 İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu ile 2 üniversiteler arası dünya ikinciliği elde etti.



Günde çift idmanla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Karakuşak Kulübü sporcusu Mehmet Demirci, 16-20 Kasım'da ABD'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.



"Allah'ın izniyle şampiyon olarak ülkeme dönmek istiyorum"



Mehmet Demirci, AA muhabirine, Çin'deki organizasyona iyi hazırlandığını belirterek, şampiyonluk amacıyla orada mücadele ettiğini söyledi.



Finalde kaybettiği için üzgün olduğunu, Çin'den yeni dersler çıkararak yurda döndüğünü dile getiren Mehmet Demirci, bu durumu ABD'deki Dünya Şampiyonası'nda telafi etmek istediğini ifade etti.



Ay-yıldızlı sporcu, bundan sonraki şampiyonalarda edindiği tecrübeleri müsabakalara yansıtacağına değinerek, "Yoğun şekilde çalışmalara devam ediyoruz, yaklaşık 3 ay var. Şampiyona gününe kadar çalışmalara devam edeceğiz. Çin'de düzenlenen üniversite yaz oyunlarında çok güzel müsabakalar yaptım. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda Çin'deki hataları yapmayarak şampiyonluğu hedefliyorum. Allah'ın izniyle şampiyon olarak ülkeme dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Antrenör Koç: "ABD'deki organizasyona 5 erkek, 3 kadın sporcuyla katılacağız"



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Sanda Teknik Kurulu Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Eren Koç, Mehmet Demirci için Çin'deki hedeflerinin altın madalya olduğunu ancak milli sporcunun şanssız şekilde rakibine yenildiğini söyledi.



Mehmet Demirci'ye yeni bir antrenman programı hazırladıklarını aktaran Koç, 3 aylık kamp sürecinden sonra şampiyonaya hazır şekilde katılacaklarını ifade etti.



Koç, dünya şampiyonalarında daha zorlu rakiplerle karşılaşıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Milli takım olarak ABD'deki organizasyona 5 erkek, 3 kadın sporcuyla katılacağız. Kamp sürecini planlıyoruz, iyi bir kamp sürecinden sonra gideceğiz. Hedefimiz 8 sporcuda 8 altın madalya. 2019'daki Dünya Şampiyonası'ndan 3 madalyayla döndük. Aslında erkek sporcularımız orada çok iyi yarıştılar ama hepsi, derece müsabakalarında sakatlık ve talihsizlikler yaşayarak elendi. Kadın sporcularımızla daha çok derece aldık. Bu sene de Türkiye, wushuda çok iddialı bir takım. Allah'ın izniyle çok iyi kamp süreci geçirerek ABD'de 8'de 8 altın madalya yapmak istiyoruz."



