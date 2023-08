Milli wushucu Berna Tut'un hedefi şampiyonluk

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Ordulu wushucu Berna Tut'un yeni hedefi dünya şampiyonu olmak.



Çin'deki organizasyonda kadınlar wushu sanda 60 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olan Berna Tut, memleketi Ordu'ya döndü.



Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan 23 yaşındaki milli sporcu Berna, AA muhabirine, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda derece yaparak yurda döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



"İKİNCİ OLMAKTA BAŞARI"



Bu madalyanın spor kariyerinin en önemlisi olduğuna işaret eden Berna, bu başarının yerinin çok farklı olduğunun altını çizdi.



Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılacağını son bir ayda öğrendiğini ve kısa sürede verimli bir çalışma geçirdiğini aktaran Berna, hocalarının verdiği taktikler sayesinde gece gündüz demeden antrenman yaptığını ifade etti.



Bu süreçte kısa süreli sakatlıklar geçirdiğini ve zaman zaman bu yüzden ağladığını da anlatan Berna, Çin'de başarılı olmak için birçok şeyin üstesinden geldiğini kaydetti.



Berna, Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın kendisi için dolu dolu ve güzel geçtiğini aktararak, "Mutluluk, üzüntü ve stres gibi birçok şeyi bu organizasyonda yaşadım. Ancak çok istediğim madalyayı kazandım. Altın madalyayı almayı çok isterdim ama olmadı. İkinci olmakta son derece önemli. Mutluyum." dedi.



"İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETECEĞİM"



Berna, Amerika Birleşik Devletleri'nde kasım ayında Büyükler Wushu Dünya Şampiyonası'nın yapılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bu şampiyona öncesinde verimli bir çalışma programı geçireceğim. Antrenmanlarıma düzenli şekilde devam edeceğim. Bu süreçten sonra daha profesyonel yardım alarak ilerleyeceğiz. Hedefim Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda aldığım gümüş madalyayı dünya şampiyonasında altın madalya ile taçlandırmak. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum."



"ABLAMIN İZİNDEN GİDİYORUM"



Berna Tut, aynı zamanda wushu milli takım antrenörü olan ablası Veda Tut'tan çok şey öğrendiğini ve kendisine çok şey kazandırdığını aktararak, "Bu başarılar sadece benim hayallerim değil, ablamın da hayalleriydi. Ben ablamın da hayallerini yaşatmaya çalışıyorum. Türkiye'de sanda denince akla Veda hocamız geliyor. Ben de onun izinden gitmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Kadınlara da çağrı yapan Berna, "Her kadının spor yapması gerektiğine inanıyorum. En azından kendilerini savunabilmeleri için kendilerini geliştirebilirler. Ben her kadına spor yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.



Berna Tut'un antrenörü Savaş Çakmak ise, öğrencisinin Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda madalya kazanarak bir ilki başardığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Berna'nın bu organizasyona katılacağı son bir ay içerisinde belli oldu ama biz kalan bu süreyi en iyi şekilde çalışarak geçirdik. Bundan sonraki şampiyonaya çok daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Kendisine daha profesyonel bir program hazırlayacağız. Beslenmesinden, sağlık sorumlusuna kadar her ince ayrıntıları düşüneceğiz."



Berna Tut'un milli takım antrenörü olan ablası Veda Tut da kız kardeşi ile gurur duyduğunu belirterek, Berna'nın bu organizasyonda güzel iş çıkardığını, bundan sonraki organizasyonlarda kendisine güvendiklerini söyledi.