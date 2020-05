Milli voleybolcu Tutku Burcu Yüzgenç: 'Anneler günü baharın gelişinin habercisidir'

Karayolları Spor Kulübü'nün oyuncularından Tutku Burcu Yüzgenç, "Bahar mevsimi herkese mutluluk ve enerji verir, anneler günü de baharın gelişinin habercisidir." dedi.Birçok kez milli takım forması giyen, elde ettiği başarılarda annesinin çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Tutku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "10 yıldır profesyonel olarak voleybol oynuyorum. Voleybola başlamam, antrenör Ayten Çubukçu'nun kız öğrencilere verdiği önem neticesinde beni yönlendirmesiyle başladı.Çok severek oynadığım voleybol, başarıda disiplinlinin farkında olan başta annem ve ailemin desteği sayesinde hayatıma dahil oldu." ifadelerini kullandı.Annesinin ihtiyaç duyduğu her zaman kendisi için maddi, manevi fedakarlıklarda bulunduğunu belirten milli voleybolcu, "Anneler gününü de bu vesileyle kutlamak isterim, bugün benim ve kardeşim için adeta baharın gelişinin habercisidir. Bahar herkese her zaman mutluluk ve enerji verir. Annelerimiz bizlerin mutluluk kaynağı.Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Onların emeği çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.Her spor branşı gibi voleybolun da özveri isteyen bir branş olduğunu vurgulayan Tutku, "Bu yolda her zaman yanımda olan annem başarılarımla gurur duyduğunu söyler, bu da benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Annem duygusal, bir başarı elde ettiğimde hemen gözleri dolar." diye konuştu.Güçlü annelerin güçlü bireyler yetiştirdiğine inandığını söyleyen 21 yaşındaki Tutku, şunları kaydetti:"Şehir dışında oynadığımız önemli deplasmanlar veya turnuvalara da uygunluk durumuna göre gelmeye çalışır. Her türlü zorluk karşısında kolaylık sağlamaya çalışmak, her konuda destek olmak herkesin yapabileceği bir şey değildir. Ben çok şanslıyım, bana hep destek olan bir annem olduğu için."Salgın nedeniyle evde geçirdiği sürenin aile bireyleriyle kaliteli zaman geçirmek için bir fırsat olduğunu dile getiren Tutku, "Bu dönemde kulübümüzün belirlediği programlar doğrultusunda egzersizlerimi yapıyorum. Kitap okuyorum, film seyrediyorum, aynı zamanda Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenciyim, online derslerime katılarak vize sınavlarına giriyorum. Bu sürecin sonunda çok farklı bir dünyayla tanışacağımızı düşünüyorum.Hepimiz elimizdekileri kaybetme korkusunu en yüksek düzeyde yaşadık.Umarım bu virüs en kısa zamanda yok olur ve birlikte daha güzel, daha temiz, saygılı ve sevgi dolu günler yaşarız." şeklinde görüş belirtti.