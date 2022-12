Milli voleybolcu Lagumdzija, İtalya'daki kariyerinden memnun!

Kariyerine İtalyan ekibi Valsa Group takımıyla devam eden milli voleybolcu Adis Lagumdzija, İtalya temsilcisinde sürdürdüğü kariyerinden memnun olduğunu söyledi.



Türk vatandaşlığına 2014'te geçen 23 yaşındaki Adis Lagumdzija, Türkiye'de Galatasaray ve Arkas Spor'da forma giydikten sonra 2020-2021 sezonunda İtalya kariyerine başladı. Milli voleybolcu, İtalya'da Volley Milano, You Energy Volley'den sonra Valsa Group'a transfer oldu.



CEV Kupası son 16 turunda Arkas Spor'la eşleşen İtalyan temsilcisiyle eski takımına ve kardeşi Mirza'ya rakip olan Adis Lagumdzija'nın formasını giydiği Valsa Group, ilk maçta İzmir'den galibiyetle döndü.



Adis Lagumdzija, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü sezonunu geçirdiği İtalya'daki kariyerinden çok memnun olduğunu dile getirdi.



İtalyanca da öğrendiğini aktaran milli voleybolcu, "Artık normal konuşuyorum. Yemeklerine de yaşantısına da alıştım. Bir sürü arkadaşım da oldu, hayatım çok güzel gidiyor." dedi.



Adis Lagumdzija, CEV Kupası'nda eşleştikleri eski takımı Arkas Spor'u yenerek rövanş maçı için avantaj elde ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Epey duygusal bir maç oldu benim için. Sonuçta Arkas Spor'da 3 sene oynadım. İzmir'de tekrar oynamak müthişti. Kazanmak ayrı bir his. Kardeşime ve eski takım arkadaşlarıma karşı, İzmirli voleybolseverler önünde oynamak inanılmazdı. Şimdi sıra rövanşta. Orada da bizi destekleyen büyük bir taraftar grubu var. İzmir'de tur için avantajlı bir skor elde ettik."



Milli voleybolcu, Arkas Spor'da forma giyen kardeşi Mirza'nın her geçen sene daha iyi oynadığını belirterek, "Benden 2 yaş küçük, daha yolu var ama her gün gelişiyor. Sonuçta hepimiz gelişiyoruz. Mirza da iyi gidiyor, böyle devam edip, üzerine koyacağına inanıyorum." diye konuştu.



A Milli Takım



Adis Lagumdzija, A Milli Takım olarak Dünya Şampiyonası'nda çok iyi bir adım attıklarını söyledi.



"ABD'yi yenseydik inanılmaz bir adım olacaktı." diyen milli voleybolcu, "Çünkü bir tur daha atlayacaktık ama yani bence erkek voleybolunun gelişmesi yönünde inanılmaz bir adım attık. Böyle devam etmemiz lazım. Yani üzerine koymamız gerekiyor. Milli takımda çok fazla genç oyuncumuz var, gelişimimizi sürdürüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





