Milli voleybolcu Aylin: 'Dünyanın en iyisi olacağız'

Yerli oyuncuların başarısı

Milli voleybolcu Aylin Sarıoğlu, "Dünya Şampiyonası'nda çıtayı çok yükseğe koyduk. İnşallah dünyanın en iyisi olacağız." dedi.Memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden milli sporcu Aylin Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın kapanmasının ardından Nilüfer Belediyespor'a transfer olduğunu aktardı.Yeni takımında da Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediğini aktaran Aylin Sarıoğlu, başarıyı elde edebilmek için çalışacaklarını ifade etti.29 Eylül-20 Ekim'de Japonya'da düzenlenecek 2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini hatırlatan milli libero Aylin, "Dünyanın en iyisi olmak için mücadele edeceğiz. Dünya Şampiyonası'nda çıtayı çok yükseğe koyduk. İnşallah dünyanın en iyisi olacağız. İnandığımız takdirde her şeyi yapabileceğimizi biliyoruz. Bizi takım yapan ruh, herkesin birbirine güvenmesidir. Bütün oyuncular birbirine bağlı. Manşet olmadan pas olmaz, pas gelmeden smaç vurulmaz. O yüzden herkes birbirine güveniyor ve açıklarımızı kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.FIVB Uluslar Ligi'nde tarih yazdıklarını ifade eden Aylin, aynı başarıyı Japonya'da da yaşayacaklarına inandığını dile getirdi. Zorlu bir mücadelenin sonunda final oynadıklarını anlatan milli sporcu, şöyle konuştu:"Aldığımız başarı çok büyük, çünkü dünyanın sayılı takımları arasında ikinci olduk. Bu başarıyı çok genç ve enerjisi çok yüksek bir takımla elde ettik. Bu sene bir araya gelmiş bir takımız. Açıkçası kimse bizden bu başarıyı beklemiyordu. Maç kazandıkça, güvenimiz yerine geldikçe 'neden olmasın' dedik. 'Şampiyonluğa kadar gideriz' dedik, bunu istedik ve ikinci olduk."Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yerli oyuncular sayesinde dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunun altını çizen Aylin Sarıoğlu, Türkiye'deki birçok kulübün dünyanın en üst sıralarında yer aldığını söyledi.Yerli oyuncuların başarısının görüldüğünü vurgulayan milli voleybolcu, "Bu sene milli takım bazında da ligimizdeki başarının gelen yabancı oyuncularla olmadığını kanıtladık. Milli takımla dünya ikinciliği alarak voleybolda ne kadar yetenekli sporcularımızın olduğunu gösterdik." diye konuştu.