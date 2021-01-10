Milli voleybolcu Adis Lagumdzija: 'Hedefimiz Avrupa ŞampiyonasI'

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.



Kariyerini İtalya'nın Vero Volley Monza takımında sürdüren Lagumdzija, İstanbul'daki kamp süreci, milli takımın elemelerdeki şansı, İtalya'daki izlenimleri, A Milli Erkek Voleybol Takımı ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.



İstanbul'da iyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirten 21 yaşındaki pasör çaprazı, elemelerde grup liderliğine odaklandıklarını ifade etti.



C Grubu'nda Bosna Hersek ve Makedonya ile 4 müsabaka yapacaklarını aktaran Adis Lagumdzija, "Bosna Hersek tam kadro olamayacak. Birçok oyuncu, Kovid-19 salgını nedeniyle eleme maçlarına gelmeyecek. Kuzey Makedonya'da ise eksik yok. Daha önce Kuzey Makedonya'yı yenmiştik. İyi oynarsak çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Hedefimiz grup birincisi olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Katılma hakkı elde ettiğimiz takdirde 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda da iyi bir derece elde edebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.



- "Jenerasyon çok iyi"



Adis Lagumdzija, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtti.



Milli takımda deneyimli isimlerin yanı sıra çok yetenekli genç oyuncuların yer aldığını vurgulayan Lagumdzija, "Çok iyi bir kadromuz bulunuyor. Jenerasyon çok iyi. 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri için çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Adımızdan söz ettirebiliriz. Bir şansımız var. Hedefimiz orası." değerlendirmesinde bulundu.



- "Çok farklı duygular hissetmeyeceğim"



Bosna Hersek doğumlu Adis Lagumdzija, Türkiye'deki kariyerine 2014'te Galatasaray'da başladı.



Aynı yıl Türk vatandaşlığı alan ve alt yaş kategorilerinden itibaren ay-yıldızlı formayı giyen 21 yaşındaki pasör çaprazı, Bosna Hersek'e karşı mücadele edecek olmasıyla ilgili, "Daha önce genç ya da yıldız takımda Bosna Hersek ile karşılaşmıştık. O maçta oynamamıştım. Bosna Hersek'e karşı ilk kez forma giyeceğim. Sonuçta bir maç. Herhangi bir maç nasılsa, bu da öyle olacak. 8 yıldır Türkiye'deyim. Çok farklı duygular hissetmeyeceğim." şeklinde görüş belirtti.



- "İtalya'da uzun vadeli kalmak istiyorum"



Vero Volley Monza'da forma giyen Adis Lagumdzija, İtalya'ya ve yeni takımına uyum sağladığını aktardı.



Galatasaray ve Arkas Spor'un ardından İtalya'da forma giyerek hayalini gerçekleştirdiğini anlatan milli voleybolcu, "Ağustos ayının ortasında buraya geldim. İtalya'ya alıştım. En iyi liglerden birinde forma giyiyorum. Takımlar arasında fazla güç farkı yok. Her takım birbirini yenebiliyor. Zor bir lig. Kolay değil. İtalya'da devam etmek ve uzun vadeli kalmak istiyorum. Daha iyi noktalarda olmayı hedefliyorum." şeklinde görüş belirtti.







