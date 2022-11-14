Milli triatletler Gültigin ve Enes, sezonu Şili'de tamamladı

Olimpiyat hazırlıklarını sürdüren milli triatletler Gültigin Er ve Enes Kızılcık, Şili'de katıldıkları yarışla sezonu tamamladı.



Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik milli takım sporcuları Gültigin Er ve Enes Kızılcık, Vina del Mar kentinde düzenlenen yarışlarda parkura çıktı.



Amerika Triatlon Kupası Vina del Mar'da dünya sıralamasını yükseltmek için ter döken Enes, 55:32'lik derecesiyle 20. oldu. Enes, yüzme etabını ilk beş, bisiklet etabını ise ilk altı triatlet arasında tamamladı.



Günün ikinci yarışı Dünya Triatlon Kupası Vina del Mar'da ay yıldızlı forma giyen Gültigin ise 56:11'lik derecesiyle 59. sırada yer aldı.



Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz da millilerin yarışlarını izledi.



Sezonu değerlendiren milli takım antrenörü Zekeriya Yücetürk, "Olimpik takımımız yarış sezonunu başarıyla bitirdi. Ocak ayının ikinci haftası İspanya kampımızın başlamasını planlıyoruz. Daha güçlü bir şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ