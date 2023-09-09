Milli triatlet Sinem Servera, Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, "Triatlon Dünya Kupası Karlovy Vary"de yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli triatlet Sinem Servera, Dünya Kupası'nda mücadele edecek
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09 Eylül 2023 13:47
 Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, "Triatlon Dünya Kupası Karlovy Vary"de mücadele edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Çekya'daki organizasyonun Pazar günü TSİ 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Dünyanın en önemli triatletlerinin yer alacağı organizasyonda Sinem'in en iyi derecesini elde etmek için yarışacağı kaydedildi.

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