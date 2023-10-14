Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de 6. oldu

Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de düzenlenen Dünya Triatlon Kupası'nda 6. oldu.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Chengdu şehrinde yapılan organizasyonda Sinem'in olimpik mesafedeki yarışı, 1.58.44'le 6. olarak tamamladığı belirtildi.
Bu derecenin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılması yolunda milli sporcuya avantaj sağladığı kaydedildi.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Chengdu şehrinde yapılan organizasyonda Sinem'in olimpik mesafedeki yarışı, 1.58.44'le 6. olarak tamamladığı belirtildi.
Bu derecenin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılması yolunda milli sporcuya avantaj sağladığı kaydedildi.