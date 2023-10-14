Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de 6. oldu

Dünya Triatlon Kupası'nda mücadele eden iilli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, yarışmayı 6. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de 6. oldu
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14 Ekim 2023 22:50
Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de düzenlenen Dünya Triatlon Kupası'nda 6. oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Chengdu şehrinde yapılan organizasyonda Sinem'in olimpik mesafedeki yarışı, 1.58.44'le 6. olarak tamamladığı belirtildi.

Bu derecenin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılması yolunda milli sporcuya avantaj sağladığı kaydedildi.

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