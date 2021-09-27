Milli triatlet Özge Uzun, Montenegro Yarışları'nda birinci oldu

Özge Uzun, Karadağ'da düzenlenen Oceanlava Montenegro Yarışları'nda yaş grubunda kadınlar genel klasman şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli triatlet Özge Uzun, Montenegro Yarışları'nda birinci oldu
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27 Eylül 2021 19:46
Milli triatlet Özge Uzun, Karadağ'da düzenlenen Oceanlava Montenegro Yarışları'nda yaş grubunda kadınlar genel klasman şampiyonu oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada "Yaş grubu triatletimiz Özge Uzun, hafta sonu yapılan Oceanlava Montenegro Yarışları'nda kadınlar genel klasman şampiyonu olarak, Türk triatlonunda son dönemlerde gelen başarılı sonuçlara bir yenisini ekledi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özge Uzun, ilk yurt dışı ve ikinci orta mesafe yarışında mücadele ettiğine dikkati çekerek "Yarıştaki sürem, son kilometrelerde yavaşlamasına rağmen önceki yarışımdan daha iyi oldu. Sonuç olarak, kırmızı halıda herkesin tezahüratları arasında o bitiş kurdelesini kaldırmak paha biçilmezdi. Gurur duyuyorum. Umarım daha nice sporcularla aynı güzel haberleri almaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

 


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