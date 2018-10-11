  •  
    İspanya'dan teklif geldi, Fatih Terim kararı verdi!
  •  
    ..Ve Arda Turan'a SERT: "Kadınlara yürüyerek..."
  •  
    Transferde flaş iddia; "Fena şekilde aldattılar"
  •  
    Türkiye'de oynamıştı! 32 yaşında vefat etti!..
  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık için açıklama: "YIRTIK VAR"

Milli tenisçilerden büyük başarı

Türk tenisçiler, uluslararası organizasyonlarda 218 derece elde etti.

Kaynak: AA
Milli tenisçilerden büyük başarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2018 20:12
Türk tenisçiler, bu yıl uluslararası organizasyonlarda 218 derece elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre Türk tenisçiler, gençler ve büyükler kategorilerinde uluslararası organizasyonlarda 100 şampiyonluk, 116 ikincilik, 2 üçüncülük kazandı.

Türk sporcular, uluslararası alanda elde edilen başarıların ardından sezonun kalan kısmında kazanacakları derecelerle başarıyı daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Başarılı sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulunan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, rekorlarla dolu bir sezonun sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Bu tarihi başarıda emeği geçen sporcuları, antrenörleri, velileri, yöneticileri yürekten kutluyorum. Çıtayı yükselttik, daha da yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için