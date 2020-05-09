Milli tenisçiler, yeniden antrenmanlara başladı

Milli tenisçiler, koronavirüs nedeniyle ara verilen antrenmanlarına yeniden başladı.

Haber; AA
Milli tenisçiler, yeniden antrenmanlara başladı
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09 Mayıs 2020 15:29
Milli tenisçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen antrenmanlara yeniden başladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik sporcular ile FED Kupası ve Davis Kupası kadrosunda yer alan milli takım oyuncuları, tekrar korta çıktı.

Hijyen tedbirlerine uyarak açık kortlarda çalışmalarını sürdüren milli tenisçiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyon ve kulüplere teşekkürlerini iletti.

 

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