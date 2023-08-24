Milli tenisçiler İpek Öz ile Cem İlkel istediğini alamadı

Milli tenisçi İpek Öz ile Cem İlkel, Amerika Açık Elemeleri'nde ilk turda elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçiler İpek Öz ile Cem İlkel istediğini alamadı
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24 Ağustos 2023 01:54
 Milli tenisçi İpek Öz ile Cem İlkel, Amerika Açık Elemeleri'ne ilk turda veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde ay-yıldızlı tenisçilerden İpek Öz ve Cem İlkel ilk turdaki rakipleriyle karşılaştı.

Milli tenisçi İpek Öz, 2 saat 51 dakika süren mücadelesinde Kolombiyalı tenisçi Emiliana Arango'ya 2-1 yenilerek ilk turda organizasyona veda etti.

Cem İlkel de Tayvanlı tenisçi Yu Hsiou Hsu'ya 2-0 yenilerek Amerika Açık Elemeleri'nde üst tura yükselemedi.

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