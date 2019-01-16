  •  
    Polonya'dan G.Saray'a FLAŞ bir transfer cevabı
  •  
    Beşiktaş'ın son gözdesi transfer kararı duyurdu
  •  
    Fatih Terim de onayladı G.Saray'ın son sürprizi
  •  
    Gökhan Töre için yeni gelişme! Af mı geliyor?
  •  
    Başakşehir'de flaş karar resmen açıklandı; Avcı...

Milli tenisçiler, Avustralya Açık'ta elendiler

Avusturalya Açık'ta Türk tenisçiler Emir Şendoğan ve Berk İlkel, genç erkekler elemelerinin ilk turunda turnuvaya veda etti

Kaynak: AA
Milli tenisçiler, Avustralya Açık'ta elendiler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 17:21
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta genç erkekler kategorisinde mücadele eden Emir Şendoğan ve Berk İlkel, elemelerin ilk turunda organizasyona veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada Emir Şendoğan, Rus Egor Agafonov'a 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenildi.

Diğer milli sporcu Berk İlkel de Güney Afrikalı Joubert Klopper'a 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Böylece Türk tenisçiler Emir ve Berk, turnuvadan elendi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için