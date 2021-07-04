Milli tenisçiden şampiyonluk geldi!

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'da şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altuğ Çelikbilek, tek erkekler finalinde Fransız Quentin Halys ile karşılaştı.



Halys'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, toplamda altıncı, ATP Challenger seviyesinde ilk şampiyonluğunu elde etti.



