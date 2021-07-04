Milli tenisçiden şampiyonluk geldi!

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de şampiyon oldu

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli tenisçiden şampiyonluk geldi!
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04 Temmuz 2021 20:19
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altuğ Çelikbilek, tek erkekler finalinde Fransız Quentin Halys ile karşılaştı.

Halys'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, toplamda altıncı, ATP Challenger seviyesinde ilk şampiyonluğunu elde etti.


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