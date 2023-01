Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in başarısının anahtarı aile desteği!

Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda kariyerinin en üst seviye şampiyonluğunu elde eden 20 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, ailesinin gördüğü desteğin başarının anahtarlarından biri olduğunu belirtti.



Zeynep, Estonya'da elde ettiği şampiyonluk serüvenini ve gelecek hedeflerini AA muhabirine anlattı.



Yeni yılın kendisine uğurlu geldiğini aktaran Zeynep, 2023'te oynadığı 11 maçın 10'unu kazandığını ifade etti.



Bu süreçte bir kez yarı finalde mücadele ettiğini, son olarak da Estonya'daki W40 Tallinn'in finalinde turnuvanın 1 numaralı seribaşı, WTA 119 numarası Viktoria Kuzmova'yı 2-1 yenerek şampiyon olduğunu anımsatan Zeynep Sönmez, "Bu yıl oynadığım iki turnuva da çok iyi geçti. Estonya'da şampiyon olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Yaptığım çalışmaların karşılığını aldığım için içimde bir rahatlama var." dedi.



Genellikle maçlara gitmeden önce annesiyle telefonda konuştuğunu belirten Zeynep, şu ifadeleri kullandı:



"Annem maçlara gitmeden önce genellikle bana motive edici güzel şeyler söylüyor. En büyük motivasyonlarımdan birisi annemle konuşmak. Ailemin desteği beni her zaman başarıya götürüyor. En son final maçından önce yaptığımız görüşmede, 'Bu hafta aldığın başarıyla gurur duyuyorum. Final maçını kazansan da kaybetsen de fark etmez bu hafta aldığın başarılardan dolayı mutluyum. Maçta elinden geleni yapacağına eminiz. Müsabakadan keyif al.' dedi. Bu konuşmalar beni olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca fitness antrenörüm ve mentörüm Mehmet Bayraktar'la da maç için konuşmalar yapıyoruz. Bir de müsabakalara gidene kadar genellikle müzik dinlerim. Her müzik türünü dinlemeyi seviyorum. Mesela Mustafa Sandal, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Tarkan'ın şarkılarını ayrıca yabancı şarkıcıların müziklerini de dinliyorum."



"Teniste mücadele her gün yeniden başlar"



Zeynep Sönmez, düzenli çalışmanın bu yıl elde ettiği başarıların anahtarı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Teniste mücadele her gün yeniden başlar. Sadece maç maç ilerlemeyi seviyorum. Bir turnuvaya başladığımda şampiyonluğu düşünmekten ziyade hep önümdeki ilk maçı kazanmaya odaklanıyorum. Müsabakaya çıktığımda da maçın sonuna düşünmeden puan puan ilerliyorum. Her zaman korta çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kariyerim için de adımlarımı sağlam atmak istiyorum. Başarılı olmak istiyorum ama inişli çıkışlı grafik yakalamaktansa dengeli gitmeyi tercih ederim."



Tenise 6 yaşında başladığını anlatan Zeynep, "Ailemin yazdırdığı yaz okulunda sadece yüzme ve basketbol vardı. Ben basketbol antrenmanlarından kaçıp tenis kortuna gidiyormuşum. Büyük raketleri alıp kendi kedime oynuyormuşum. Bir antrenör beni fark etmiş ailemle konuşup tenise yönlendirmek istemiş. Aslında tenise başlama hikayem biraz kendi azmimle oldu." diye konuştu.



"Avustralya Açık'ı kadınlarda kim kazanırsa sürpriz olacak"



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ı kendi maçları olduğu için çok yakından takip edemediğini dile getiren Zeynep, "Aslında Ons Jabeur ve Iga Swiatek favorimdi. Onlar elendiler. Jessica Pegula ya da Aryna Sabalenka kazanmasını isterim. Aslında bu turnuva sürprize çok açık. Kim kazanırsa sürpriz olacak." ifadelerini kullandı.



Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tenise kendisi gibi küçük yaşta başlayacaklara sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Hiçbir şey birden olmuyor. Her zaman başarılı olmak için çalışmalılar. Pes etmemeleri gerekiyor. Başarılı olacaklarına inanarak sürekli çalışsınlar." şeklinde konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ