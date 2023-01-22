Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da şampiyon oldu

Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da şampiyon oldu
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22 Ocak 2023 17:17
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yı 7-6, 3-6 ve 6-3'lik setlerle 2-1 yendiği belirtildi.

Milli tenisçinin bu galibiyetle kariyerinin en üst seviye şampiyonluğuna ulaştığı aktarıldı.

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