Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yı 7-6, 3-6 ve 6-3'lik setlerle 2-1 yendiği belirtildi.
Milli tenisçinin bu galibiyetle kariyerinin en üst seviye şampiyonluğuna ulaştığı aktarıldı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yı 7-6, 3-6 ve 6-3'lik setlerle 2-1 yendiği belirtildi.
Milli tenisçinin bu galibiyetle kariyerinin en üst seviye şampiyonluğuna ulaştığı aktarıldı.
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