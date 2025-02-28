Milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finalde!

Zeynep, çeyrek finalde yarın turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finalde!
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28 Şubat 2025 09:57
Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.

İlk seti 6-3 kazanarak durumu 1-0 yapan Zeynep, ikinci sette 3-1 öndeyken rakibi sakatlandı. Linette, sakatlık sebebiyle maça devam edemeyince milli sporcu adını çeyrek finale yazdırdı.

Zeynep, çeyrek finalde 1 Mart Cumartesi günü TSİ: 03.00'te turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro ile karşı karşıya gelecek.

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