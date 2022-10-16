Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da şampiyon!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da düzenlenen W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyonluğu elde etti.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zeynep, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Darya Astakhova ile karşılaştı.



Rakibini, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, toplam üçüncü, W25 düzeyindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.





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