Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da şampiyon!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da düzenlenen W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da şampiyon!
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16 Ekim 2022 16:12
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da düzenlenen W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zeynep, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Darya Astakhova ile karşılaştı.

Rakibini, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, toplam üçüncü, W25 düzeyindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

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