Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta şampiyon oldu

Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta düzenlenen turnuvada teklerde şampiyON OLDU.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta şampiyon oldu
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06 Haziran 2021 16:32
Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta düzenlenen turnuvada teklerde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, M15 Magic Hotel Tours'ta çeyrek finalde Almanya'dan Robert Strombachs, yarı finalde Yeni Zelanda'dan Ajeet Rai'yi yenerek finale yükseldi.

Final karşılaşmasında 1 numaralı seribaşı Arjantinli Santiago Fa Rodriguez Taverna'yı 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen 20 yaşındaki Yankı, 3. tekler şampiyonluğu elde etti.

 

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