Milli tenisçi Pemra Özgen, Danimarkalı rakibine set vermedi

Milli tenisçi Pemra Özgen, Antalya'da düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I maçında Danimarkalı raket Johanne Christine Svendsen'i 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Pemra Özgen, Danimarkalı rakibine set vermedi
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11 Nisan 2022 16:20
Milli tenisçi Pemra Özgen, Antalya'da düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I maçında Danimarkalı raket Johanne Christine Svendsen'i 2-0 yendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademisi'nde yapılan organizasyonda, Türkiye-Danimarka serisinin ilk maçı yapıldı.

Maçta milli tenisçi Pemra, Svendsen'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

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