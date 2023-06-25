Milli tenisçi Melisa Ercan, Tunus'ta şampiyon oldu

Milli tenisçi Melisa Ercan, Tunus'ta düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü "Magic Tour by FTT" turnuvasında profesyonel kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Melisa Ercan, Tunus'ta şampiyon oldu
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25 Haziran 2023 16:43
Milli tenisçi Melisa Ercan, Tunus'ta düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü "Magic Tour by FTT" turnuvasında profesyonel kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Munastır kentinde sert zeminde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden 17 yaşındaki Melisa Ercan, set kaybetmeden şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sırasıyla İrlandalı, Alman, Fransız ve Meksikalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Melisa, şampiyonluk maçında İtalyan Beatrice Stagno ile karşılaştı.

1 saat 31 dakika süren mücadelede Stagno'yu 6-3'lük setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, bu zaferle üst üste iki hafta W15 seviyesinde şampiyonluk elde etmiş oldu.

 

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