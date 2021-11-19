Milli tenisçi İpek Soylu ameliyat edildi

Milli tenisçi İpek Soylu, Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada sağ omuzundan ameliyat edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi İpek Soylu ameliyat edildi
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19 Kasım 2021 17:21
Milli tenisçi İpek Soylu, sağ omzundan ameliyat edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan 25 yaşındaki tenisçi, "Bugün sağ omzumdan başarılı bir ameliyat geçirdim. Doktorum Barış Kocaoğlu'na çok teşekkür ederim. En kısa sürede tedavime başlayıp, dört gözle kortlarda olmayı bekliyorum. Bu zorlu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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