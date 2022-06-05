Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da ikinci oldu

Milli tenisçi İpek Öz, Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open'ı ikinci tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da ikinci oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2022 18:23
Milli tenisçi İpek Öz, Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open'da ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli tenisçi, organizasyonun finalinde Avustralyalı tenisçi Jaimee Fourlis ile karşılaştı.

Rakibine 7-6 ve 6-2'lik setlerle yenilen İpek, turnuvayı ikinci tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ