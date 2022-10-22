Milli tenisçi İpek Öz İspanya'da çiftlerde şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da düzenlenen W25 Internacionales De Andalucia Femeninos De Tenis Copa Nadia turnuvasında çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, İpek Öz-Nika Radisic çifti, Maryna Kolb-Nadiya Kolb çiftini 7-5, 7-6 yenerek şampiyon oldu.



İpek Öz, tekler final müsabakasında ise Raluca Georgiana Serban'a 6-3, 6-0 kaybederek ikincilik elde etti.





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