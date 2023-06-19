Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da finalde kaybetti

Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da düzenlenen W60 Biarritz turnuvasında finalde karşılaştığı Fiona Ferro'ya mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da finalde kaybetti
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19 Haziran 2023 14:39
Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da düzenlenen W60 Biarritz turnuvasında tek kadınlarda ikinci oldu.

Turnuvanın yarı finalinde İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen İpek Öz, adını finale yazdırdı.

Finalde ev sahibi ülkeden Fiona Ferro ile karşılaşan İpek, rakibine 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

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