Milli tenisçi İpek Öz finalde kaybetti

Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta İpek Öz finalde kaybetti.

Haber; AA
Abone Ol
Milli tenisçi İpek Öz finalde kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2021 20:22
Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta ikinci oldu.

Tek kadınlar yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani'yi 2-0 yenen İpek, finalde Fransız Chloe Paquet ile karşılaştı.

İpek, rakibine 6-4, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Milli tenisçi, çiftlerde de İtalyan partneri Nuria Brancaccio ile ikincilik elde etti.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.