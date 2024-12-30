Milli tenisçi İpek Öz'den büyük başarı!

İpek Öz, Uluslararası Canberra Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar elemelerinde Rus Elena Pridankina'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.
Kadınlar dünya sıralamasının 234. basamağındaki İpek, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen organizasyonun elemelerinde, klasmanın 186. sırasındaki Pridankina ile karşılaştı.
25 yaşındaki milli tenisçi, korttan 2-0 (6-1, 6-2) galip ayrılarak Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet programındaki toplam 125 bin dolar ödüllü turnuvada adını ana tabloya yazdırdı.
İpek, ilk turda ev sahibi ülkeden Taylah Preston'ın karşısına çıkacak.
Kadınlar dünya sıralamasının 234. basamağındaki İpek, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen organizasyonun elemelerinde, klasmanın 186. sırasındaki Pridankina ile karşılaştı.
25 yaşındaki milli tenisçi, korttan 2-0 (6-1, 6-2) galip ayrılarak Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet programındaki toplam 125 bin dolar ödüllü turnuvada adını ana tabloya yazdırdı.
İpek, ilk turda ev sahibi ülkeden Taylah Preston'ın karşısına çıkacak.