Milli tenisçi Fransa'da ikinci oldu

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Fransa'da çiftlerde ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Fransa'da ikinci oldu
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02 Nisan 2023 16:33
Milli tenisçi Berfu Cengiz ve İngiliz Jodie Anna Burrage ikilisi, Fransa'da düzenlenen W60 Croissy Beaubourg Turnuvası'nda ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berfu Cengiz-Jodie Anna Burrage çifti, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Belçikalı Greet Minnen-Yanina Wickmayer ikilisiyle karşılaştı.

Rakiplerine 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen Berfu Cengiz-Jodie Anna Burrage, organizasyonu ikinci tamamladı.

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