Milli tenisçi Fransa'da ikinci oldu

Milli tenisçi Berfu Cengiz ve İngiliz Jodie Anna Burrage ikilisi, Fransa'da düzenlenen W60 Croissy Beaubourg Turnuvası'nda ikinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berfu Cengiz-Jodie Anna Burrage çifti, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Belçikalı Greet Minnen-Yanina Wickmayer ikilisiyle karşılaştı.
Rakiplerine 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen Berfu Cengiz-Jodie Anna Burrage, organizasyonu ikinci tamamladı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berfu Cengiz-Jodie Anna Burrage çifti, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Belçikalı Greet Minnen-Yanina Wickmayer ikilisiyle karşılaştı.
Rakiplerine 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen Berfu Cengiz-Jodie Anna Burrage, organizasyonu ikinci tamamladı.
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