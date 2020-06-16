Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'daki ikinci maçını kaybetti

Doğu Avrupa Tenis Şampiyonası'nda yer alan Ergi Kırkın, ikinci maçını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'daki ikinci maçını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2020 21:12
Sırbistan'da düzenlenen Doğu Avrupa Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ergi Kırkın, ikinci maçından mağlubiyet ayrıldı.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, başkent Belgrad'daki organizasyonda Bosna Hersek'ten Mirza Basic ile karşılaştı.

Şampiyonadaki ikinci karşılaşmasına çıkan genç Türk tenisçi, rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

Ergi Kırkın, F Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülkeden Goran Zivotic'i 2-0 yenmişti. 

Milli sporcunun F Grubu'ndan çıkabilmesi için yarın gruptaki üçüncü maçında ATP 80 numarası Sırp tenisçi Laslo Djere'yi yenmesi gerekiyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için