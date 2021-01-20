Milli tenisçi Ergi Kırkın İstanbul Indoor Challenger'da çeyrek finalde!

Milli tenisçi Ergi Kırkın, İstanbul Indoor Challenger son 16 turunda Brezilyalı Joao Menezes'i 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Ergi Kırkın İstanbul Indoor Challenger'da çeyrek finalde!
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20 Ocak 2021 18:02
Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da milli sporcu Ergi Kırkın, çeyrek finale yükseldi.

TED Spor Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın son 16 turunda Ergi Kırkın, Brezilyalı tenisçi Joao Menezes ile karşı karşıya geldi.

Ergi Kırkın, müsabakadan 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli tenisçi, çeyrek finalde Jozef Kovalik (Slovakya) ile mücadele edecek.



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