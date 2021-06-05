Milli tenisçi Doğa Türkmen, Antalya'da çiftler şampiyonu oldu

Uluslararası Tenis Federasyonunun 15 bin dolar ödüllü turnuvası W15 Antalya'da milli sporcu Doğa Türkmen ile Çek partneri Sara Bejlek, çiftler şampiyonluğuna ulaştı.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Doğa Türkmen-Sara Bejlek ikilisi, toprak kortta finale kadar set kaybı yaşamadan geldi.



Finalde Federica Bilardo (İtalya)/Liubov Kostenko (Ukrayna) çiftiyle karşılaşan ikili, 1 saat 13 dakika süren maçı 2-1 (4-6, 6-1, 10-7) kazanarak şampiyonluğa ulaştı.



18 yaşındaki Türkmen, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti.



