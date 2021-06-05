Milli tenisçi Doğa Türkmen, Antalya'da çiftler şampiyonu oldu

W15 Antalya'da milli sporcu Doğa Türkmen ile Çek partneri Sara Bejlek, çiftler şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Doğa Türkmen, Antalya'da çiftler şampiyonu oldu
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05 Haziran 2021 17:39
Uluslararası Tenis Federasyonunun 15 bin dolar ödüllü turnuvası W15 Antalya'da milli sporcu Doğa Türkmen ile Çek partneri Sara Bejlek, çiftler şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Doğa Türkmen-Sara Bejlek ikilisi, toprak kortta finale kadar set kaybı yaşamadan geldi.

Finalde Federica Bilardo (İtalya)/Liubov Kostenko (Ukrayna) çiftiyle karşılaşan ikili, 1 saat 13 dakika süren maçı 2-1 (4-6, 6-1, 10-7) kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

18 yaşındaki Türkmen, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti.

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