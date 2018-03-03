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Milli tenisci Cem İlkel turnuvadan çekildi

Japonya'da düzenlenen Yokohama Challenger yarı final maçında 7 numaralı seribaşı Japon Tatsuma Ito ile eşleşen Cem İlkel, kişisel sebeplerini gerekçe göstererek turnuvadan çekildi.

Milli tenisci Cem İlkel turnuvadan çekildi
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03 Mart 2018 17:28
Milli tenisçi Cem İlkel, Japonya'da düzenlenen Yokohama Challenger'da yarı final maçı öncesi turnuvadan çekildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki milli tenisçi, Japonya'nın Yokohama kentindeki organizasyonda çeyrek finalde tecrübeli Alman sporcu Tobias Kamke'yi 7-6 ve 6-2'lik setlerle saf dışı bıraktı.

Cem, yarı finalde ise 7 numaralı seribaşı Japon Tatsuma Ito ile eşleşti. Ancak kişisel sebeplerini gerekçe göstererek turnuvadan çekilen milli sporcu, yarı final maçına çıkmadı.

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