Milli tenisçi Cem İlkel, İspanya'da finalde

Milli tenisçi Cem İlkel, İspanya'da düzenlenen M25 Roda de Bara turnuvasında finale yükseldi.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cem İlkel, organizasyonun yarı finalinde İspanyol Alex Martinez ile karşılaştı.



Rakibini, 6-3 ve 6-3'lük skorlarla 2-0 yenen Cem İlkel, adını finale yazdırdı.



Cem, İspanyol Imanol Lopez Morillo ile Çekya'dan Dominik Palan galibiyle finalde eşleşecek.



