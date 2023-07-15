Milli tenisçi Cem İlkel, İspanya'da finalde

Milli tenisçi Cem İlkel, İspanya'da düzenlenen M25 Roda de Bara turnuvasında finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Cem İlkel, İspanya'da finalde
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15 Temmuz 2023 16:17
 Milli tenisçi Cem İlkel, İspanya'da düzenlenen M25 Roda de Bara turnuvasında finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cem İlkel, organizasyonun yarı finalinde İspanyol Alex Martinez ile karşılaştı.

Rakibini, 6-3 ve 6-3'lük skorlarla 2-0 yenen Cem İlkel, adını finale yazdırdı.

Cem, İspanyol Imanol Lopez Morillo ile Çekya'dan Dominik Palan galibiyle finalde eşleşecek.

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