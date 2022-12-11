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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda şampiyonlığa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu
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11 Aralık 2022 15:09
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çağla, organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic ile karşılaştı.

Rakibini 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

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