Milli tenisçi Berfu Cengiz, Astana'da ikinci turda

düzenlenen) turnuvasında milli tenisçi, teklerde ikinci tura yükseldi.Başkent Astana'da düzenlenen kadınlar ITF turnuvasında ilk turda Rus Ksenia Laskutova ile karşılaşan Berfu Cengiz, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek bir üst tura çıktı.Milli tenisçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü rakibi karşısında mücadeleden galip ayrıldığını söyledi.İkinci turda Özbekistan'dan Sabina Sharipova ile eşleşen Berfu, "Bu oyuncu ile geçen yıl Bakü'de yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda oynamıştım. Bir kere kazandım, bir kere kaybettim. Benim için zor maç olacak. Sonuna kadar savaşacağım." diye konuştu.Dünya sıralamasında 379. olduğunu ifade eden Berfu, "Bu yılın sonunda ilk 200'e girmeyi, Avustralya Açık 2019 grand slam elemesi de oynamayı planlıyorum." ifadesini kullandı.Turnuvaya katılan milli tenisçilerden İpek Öz ise teklerde elemelerin 3. turunda yenildiğini belirterek, "Rakiplerimin hepsi Rus oyunculardı. İlk iki turu geçtim. Son turda oynadığım kişi beklediğimden daha iyi çıktı." dedi.Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Kupası ATP Challenger Turnuvası'na katılan milli sporcu Cem İlkel de teklerde ilk turda Alman Daniel Brands'a yenilerek elendi. Cem, mücadelesine çiftlerde devam edecek.