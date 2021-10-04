Milli tenisçi Ayla Aksu Tunus'ta şampiyon oldu

Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta düzenlenen turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Ayla Aksu Tunus'ta şampiyon oldu
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04 Ekim 2021 15:45
Milli tenisçi Ayla Aksu Tunus'ta düzenlenen W15 Magic Hotel Tours'ta şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ayla, Taylandlı rakibi Pimrada Jattavapornvanit'i 6-3, 6-4 yenerek kariyerinin 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Ayla, Twitter'dan "İyisiyle, kötüsüyle benimle birlikte kalan, bana destek olan ve inanan herkese çok teşekkür ederim. Sizsiz asla başaramazdım. İyi ki varsınız." duygularını paylaştı.


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