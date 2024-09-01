Milli tenisçi Ayla Aksu, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu

Ayla Aksu, TCCB Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde Burundili Sada Nahimana'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Ayla Aksu, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu
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01 Eylül 2024 16:59
Ayla Aksu, TCCB Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Burundili Sada Nahimana'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya 324 numarası Ayla, İsviçre'nin Collonge-Bellerive kasabasında düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 404. basamağındaki Nahimana ile karşılaştı.

Ayla, toprak korttaki organizasyonun final maçını 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak bu sezon 2'nci, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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