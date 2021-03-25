Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Challenger Tour Lugano'da çeyrek finalde

Lucas Miedler'in sakatlığı nedeniyle oyundan çekilmesi üzerine milli tenisçi Altuğ Çelikbilek çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Challenger Tour Lugano'da çeyrek finalde
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25 Mart 2021 16:54
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Lugano ikinci tur müsabakasında Lucas Miedler'in sakatlığı nedeniyle oyundan çekilmesi üzerine milli tenisçi Altuğ Çelikbilek çeyrek finale yükseldi.

İsviçre'nin Lugano şehrinde 2010 yılından sonra ilk kez düzenlenen turnuvadaki karşılaşmaya hızlı başlayan Çelikbilek, ilk sette rakibi karşısında 4-1'lik üstünlük kurdu. Ancak sakatlık yaşayan Avusturyalı tenisçi Miedler maça devam edemedi ve müsabakadan çekildi. Bunun üzerine Altuğ Çelikbilek çeyrek finale çıktı.

Dünya sıralamasında 273. sıra yer alan 24 yaşındaki Altuğ Çelikbilek, çeyrek finalde Fransa'dan Hugo Grenier ile karşılaşacak. 



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