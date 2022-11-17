Milli tekvandocunun hedefi madalyalar

Kırklareli'nde cimnastik yaparken tanıştığı tekvando branşında dereceler elde ederek milli takıma seçilen Irmak Karaca, Malta'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.



Karaca, 2016 yılında Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde cimnastik yaparken, tekvandoya yöneldi.



Çalışmalarını bu yönde sürdüren Karaca, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen 6. WT Başkanlık Kupası Uluslararası Şampiyonası'nda üçüncü olarak milli takıma seçildi.



Ardından katıldığı Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü, Arnavutluk'un Durres kentinde gerçekleştirilen 7. WT Başkanlık Kupası'nda ikinci olarak kürsüye çıkan Karaca, Malta'nın Swieqi kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda tatamiye yine madalya hedefiyle çıkacak.



Karaca: "Dünya Kupası ve olimpiyatlara da katılmak istiyorum"



Genç sporcu, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası ve olimpiyatlarda da tatamiye çıkmayı hayal ediyor.



Irmak Karaca, AA muhabirine, 6 yıl önce cimnastik yaparken tesadüfen tekvando ile tanıştığını söyledi.



Ardından tekvando antrenörü Gökhan Yeşil ile çalışmalara başladığını, katıldığı yerel organizasyonların ardından ulusal ve uluslararası şampiyonalarda da başarı elde ettiğini anlatan Karaca, gelecek yıllarda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getirdi.



Milli takımda mücadele etmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Karaca, "25-28 Kasım'da Malta'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Hedefim tatamiye çıkıp, madalya alarak ülkemi temsil etmek." dedi.



Dünya Kupası ve olimpiyatlara da katılmak istediğini anlatan Karaca, şunları kaydetti:



"Öncelikle Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak istiyorum. Kendime inanarak gideceğim. Buradan daha yukarılara çıkmak istiyorum. Dünya şampiyonluğunu, olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum. Bunların hayaliyle bu sporu yapıyorum. Önümde uzun yıllar var. Bu şampiyonada başarı elde edip, sonrasında örnek aldığım eski milli sporcu Ayşenur Taşbakan gibi Dünya Şampiyonası'nda başarı elde etmek istiyorum."





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