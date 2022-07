Milli tekvandocunun en büyük destekçisi annesi

Düzce'de 4 yıl önce başladığı tekvandoda Türkiye şampiyonu olup 13 yaşında milli takıma seçilme hakkı elde eden Damla Nur Yılmaz, başarısının sırrını kendisini antrenman salonlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan annesi olarak görüyor.



Küçük yaşta tekvandoya başlayan Damla Nur'un annesi Aysun Yılmaz (33), kızının spordan geri kalmaması için yağmur çamur demeden antrenmana gitmesini sağladı.



Ehliyetini alarak kızını otomobille salona bırakan, idman bitene kadar başında bekleyen Yılmaz, doğum yapmasına rağmen bu mücadelesini sürdürdü.



Annesinin desteği ve antrenörünün katkılarıyla antrenmanlarına sıkı şekilde hazırlanan 13 yaşındaki Damla Nur, katıldığı Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma seçilme hakkı elde etti.



Başarısıyla küçük yaşta ailesine gurur yaşatan Damla Nur, 27-31 Temmuz'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi verecek.



"Annem her zaman bana destek oldu"



Milli sporcu Damla Nur Yılmaz, AA muhabirine, başarısının sırrının hep beraber olmak olduğunu söyledi.



Annesinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Damla Nur, "4 yıldır bu sporu yapıyorum, buralara geleceğimi tahmin etmiyordum. Çok erken yaşlarda başladım zaten. Dünya Şampiyonası'nda birinci olup İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Daha sonra olimpiyatlara katılmak istiyorum." dedi.



Herkese spor yapmalarını tavsiye eden milli sporcu, şunları kaydetti:



"Bütün aileler de çocuklarını buna teşvik etmeli. Güzel bir şey, insan mutlu oluyor yaptığı derecelerle. Hocanın desteği ve ailenin desteği güzel bir şey, tüm herkesin sporla uğraşması iyi olur. 4 yıldır ailem de benimle birlikte tekvandoyu öğrenmeye başladı. Annem her zaman bana destek oldu, her zaman arkamdaydı. Kazandığım veya kaybettiğim zaman benimle sevinip üzüldü."



Anne Aysun Yılmaz: "Doğum yaptım yine salondaydım"



Anne Aysun Yılmaz da kızının Türkiye şampiyonu olmasının çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, "Anlatılamayan bir his. Çok mutluyuz başarılarından dolayı. Herkesin emeği çok büyük kızımın üstünde. Özellikle antrenörümüz büyük destekçimiz. Kızım da çok emek verdi. Çok ağladı, çok çabaladı ama sonunda başardı." diye konuştu.



Şu anda her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden Yılmaz, "En küçük oğluma hamileyken Damla için buradaydım, doğum yaptım yine salondaydım. Kar, yağmur demeden 3 çocukla buradayız. Salonlarda bu şekil bekliyoruz. Peşlerindeyim her zaman. İnşallah hocamızla birlikte milli takımda bizi gururlandıracak." dedi.



Damla'nın başarısında en büyük pay sahibinin annesi olduğunu anlatan Antrenör Hakan Şengönül de antrenmanlarını düzenli takip eden sporcularının bunun karşılığını Türkiye'de şampiyon olarak aldığını söyledi.



Hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Şengönül, Damla ile adım adım ilerleyerek olimpiyatlara katılmak istediklerini kaydetti.