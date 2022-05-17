Milli tekvandoculardan Gymnasiade 2022'de 6 madalya

Türkiye, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) tekvando branşında 6 madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Normandiya bölgesinde devam eden organizasyonda erkeklerde Alihan Kuru (45 kilo) ve Rahmet Baran Şimşek (+73 kilo) altın madalya kazanırken, Eren Özdemir (63 kilo) gümüş, Ozan Toytoğlu (73 kilo) bronz madalya elde etti.



Kadınlarda ise Öykü Özbey (55 kilo) ve Fatma Arslan (+63 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu.





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