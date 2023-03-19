Milli tekvandoculardan Belçika'da 4 madalya

Milli tekvandocular, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Belçika Açık Turnuvası'nda 1'i altın, toplam 4 madalya elde etti.Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Belçika'nın Lommel kentinde düzenlenen turnuvada 13'ü erkek, 8'i kadın olmak üzere 21 milli sporcu madalya mücadelesi verdi.Milli sporcular, G2 kategorisindeki zorlu organizasyonu 1 altın ve 3 bronz madalyayla tamamladı.Kadınlarda 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Merve Dinçel altın madalya kazanırken, 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün üçüncülük kürsüsünde yer aldı.Erkeklerde ise 68 kiloda Ferhat Can Kavurat, +87 kiloda da Emre Kutalmış Ateşli bronz madalya aldı.