Milli tekvandoculardan 3 madalya daha

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya daha kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli tekvandoculardan 3 madalya daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2023 23:07
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapıldı.

Şampiyonada Elif Rana Yılmaz ile Egemen Kasap ve Muhammet Efe Baykara bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular, 7 madalya kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery