Milli tekvandoculardan 2021 yılında 611 madalya!

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, 2021 yılının hem sportif sonuçlar hem de düzenledikleri organizasyonlar açısından başarılı geçtiğini ifade etti.



Türkiye Tekvando Federasyonu, 2021 yılında tüm uluslararası organizasyonlarda 163 altın, 157 gümüş ve 291 bronz olmak üzere 611 madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda toplam 4 madalya kazanan federasyon, yıl içinde önemli organizasyonlara da imza attı.



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalya deposu federasyonlardan olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "2020 yılı koronavirüs nedeniyle müsabakaların durma noktasına geldiği bir yıl oldu. 2021 yılıyla yeniden normalleşmeyi başardık. Sporcularımız toplamda 611 madalya ile pandemi öncesindeki performanslarından bir şey kaybetmediklerini gösterdi." diye konuştu.



Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber'in bronz madalya aldığına işaret ederek, "Üst üste 6. olimpiyattan da madalya ile ayrılmayı başardık. İlk kez resmi programa giren paralimpik oyunlarında da 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile ülkemizi gururlandırdık. Oturmuş altyapımız ve güncellenen planlarımızla Paris 2024 yolunda istikrarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"Önemli organizasyonlara imza attık"



Başkan Şahin, 2021 yılında Türkiye'de önemli organizasyonlara imza attıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"İlk olarak mart ayında 4 kategoride 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, eylül ayında yine 4 kategoride 6. WT Başkanlık Kupası'na ev sahihliği yaptık. İki organizasyon da 2024 Paris Olimpiyatları'na puan veren turnuvalardı. Her geçen gün gelişen para tekvandoda da iki önemli şampiyonayı İstanbul'da düzenledik. Eylül ayında Avrupa, aralıkta ise Dünya Para Tekvando Şampiyonalarına ev sahipliği yaptık. Paris 2024 yolunda çok önemli olan iki şampiyonada da takım halinde şampiyonluk elde ettik. Bu organizasyonları ülkemizde yaparak hem sporcularımızın uluslararası tecrübeye daha kolay ulaşmalarına aracılık etmiş olduk hem de önemli olimpik ve paralimpik puanlar kazandık."



2021 yılında yapılan 3 seçimden de başarıyla ayrılan Metin Şahin, "Bu yıl yapılan seçimlerle üst üste 5. kez Avrupa Tekvando Birliği, 6. kez Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. Ayrıca yine delegelerimizin teveccühleriyle 6. kez Türkiye Tekvando Federasyonu başkanı oldum. 'İstikrar' ve 'başarı' birbiriyle beraber anılan iki kelime. 2003'ten bu yana da bu iki kelimenin hakkını başarıyla verdiğimizi düşünüyorum. Dünya yönetimlerinde önemli söz sahibi ülkelerden birisiyiz. Bu da ülkemiz tekvandosunun dünyadaki yerini en iyi şekilde özetliyor." şeklinde konuştu.





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