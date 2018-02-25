Uluslararası Mısır Açık Tekvando Turnuvası'nda 3 Türk sporcu altın madalya elde etti.Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren turnuvada kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu.Milli tekvandocular, elde ettikleri birincilikle Tokyo 2020 yolunda hanelerine 20 puan yazdırdı.Ay-yıldızlı sporcular, kazandıkları madalyaları Afrin'de görev yapan Mehmetçik'e ve 2014 yılında Mısır'da müsabaka sırasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Seyithan Akbalık'a adadı.İskenderiye kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvaya, 30'a yakın ülkeden 300 civarında sporcu katılıyor.Türkiye'nin madalya mücadelesi 46 kiloda Rukiye Yıldırım ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs ile devam edecek.