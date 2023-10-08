Milli tekvandocular, Taiyuan Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak

2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren tekvando ve para tekvando grand prix müsabakaları, Çin'in Taiyuan kentinde düzenlenecek.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik sıralamaya göre sporcuların davet edildiği organizasyonda Türkiye'yi 11 tekvandocu ve 9 para tekvandocu temsil edecek.



Taiyuan Grand Prix'sinde para tekvando müsabakaları yarın, tekvando karşılaşmaları ise 10-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.



Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:



- Tekvando



Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo)



Erkekler: Görkem Polat (58 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)



- Para tekvando



Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)



Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)



