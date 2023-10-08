Milli tekvandocular, Taiyuan Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak

2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren tekvando ve para tekvando grand prix müsabakaları, Çin'in Taiyuan kentinde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli tekvandocular, Taiyuan Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2023 14:10
2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren tekvando ve para tekvando grand prix müsabakaları, Çin'in Taiyuan kentinde düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik sıralamaya göre sporcuların davet edildiği organizasyonda Türkiye'yi 11 tekvandocu ve 9 para tekvandocu temsil edecek.

Taiyuan Grand Prix'sinde para tekvando müsabakaları yarın, tekvando karşılaşmaları ise 10-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

- Tekvando

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo)

Erkekler: Görkem Polat (58 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

- Para tekvando

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery