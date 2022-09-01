Milli tekvandocular Paris Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak

Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix Müsabakaları, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda tekvando müsabakaları 2-4 Eylül, para tekvando müsabakaları ise 5 Eylül'de yapılacak.



Olimpik ve paralimpik puan durumuna göre sporcuların davetle mücadele edebildiği grand prix organizasyonunda, Türkiye'yi tekvandoda 15, para tekvandoda 10 sporcu temsil edecek.



2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:



-Tekvando



Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (57 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo).



Erkekler: Deniz Dağdelen (58 kilo), Görkem Polat (58 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Muhammed Emin Yıldız (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (+80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo).



- Para tekvando (K44)



Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo).



Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo).





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